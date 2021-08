“Non ho mai pensato di ingaggiarlo”: bastano poche parole a Carlo Ancelotti per smentire il “bombazo” lanciato nella notte su El Chiringuito Tv da Edu Aguirre, grande amico di Cristiano Ronaldo. Secondo la stampa spagnola, il tecnico appena tornato a Madrid vuole il numero 7 bianconero per il suo nuovo Real. “È ossessionato dall’idea di prendere Cristiano”, ha detto Aguirre. E la voce di una trattativa pronta a partire è stata confermata da altri media spagnoli, come As: “Cr7 vuole partire, e vuole farlo al più presto”. Ancelotti però ha voluto essere chiaro: “Cristiano è una leggenda del Real Madrid e ha tutto il mio amore e rispetto. Non ho mai pensato di ingaggiarlo”, il tweet dell’allenatore italiano.

Cristiano es una leyenda del Real Madrid y tiene todo mi cariño y respeto. Nunca me he planteado ficharle. Miramos hacia adelante. #HalaMadrid — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) August 17, 2021

Una smentita secca, tanto da ritenere che dietro non ci sia una reale strategia. Mentre in Italia però la stampa sportiva è certa della permanenza di Ronaldo alla Juventus, in Spagna sono convinti che i mal di pancia della scorsa stagione siano tutt’altro che un ricordo. Il quotidiano sportivo As sottolinea come il portoghese sia convinto che il suo percorso con la Juve sia terminato.

Certo è che eventuali mosse di CR7 dipendano soprattutto dal Paris Saint Germain: “Il suo futuro dipende da Kylian Mbappé: l’attaccante sa che se il Real riuscirà a prendere il francese, il Psg lo prenderà subito”. Mbappé a Madrid e Ronaldo a Parigi. “Se i parigini non cambiano posizione, però, Cristiano dovrà trovare un’altra strada molto complicata”, quella del Real appunto. Il presidente Florentino Peres però ha sempre smentito un ritorno di Ronaldo: “Non ha senso”. Ecco quindi che la stampa spagnola ha ricamato sul rapporto tra Ancelotti e CR7 per giustificare una clamorosa operazione di mercato. Un’illusione, almeno stando al tweet dello stesso Ancelotti.