“La comunità internazionale deve essere unita. Dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti necessari per garantire i diritti umani fondamentali”, così il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, durante la riunione del Consiglio di sicurezza in merito alla situazione in Afghanistan. “Dobbiamo parlare come un’unica voce – insiste – Stiamo ricevendo rapporti agghiaccianti di gravi restrizioni dei diritti umani nel Paese”. Particolare preoccupazione, ha detto Guterres, vengono dalle notizie “di crescenti violazioni dei diritti” di donne e bambine “che temono il ritorno a giorni più scuri”.