Continua a tremare la terra ad Haiti dopo la scossa di magnitudo 7.2 registrata sabato. Al momento i morti accertati sono almeno 304, nelle aree meridionali e occidentali. Ci sarebbero altre centinaia di dispersi e 1.800 feriti. Lo ha reso noto la Protezione civile di Haiti. Si prevede che il numero delle vittime crescerà di molto. Gravi danni e vittime sono state registrate a decine di miglia dall’epicentro, 7,2 miglia a nord-est di Saint-Louis du Sud.

Le squadre di soccorso sono al lavoro nella speranza di trovare dei sopravvissuti, perché molti edifici sono crollati intrappolando centinai di persone. “I primi interventi, effettuati da soccorritori professionisti ma anche dalla popolazione, hanno permesso di estrarre molte persone dalle macerie”, hanno sottolineato i servizi di protezione civile.

Dall’Unicef di Haiti fanno sapere che si “sta lavorando con i partner governativi e non governativi per fornire sostegno alle comunità colpite. Siamo solidali con le famiglie e i bambini in questo momento difficile”. L’Unicef ha uffici nel sud con personale già sul posto per fare valutazioni al fine di dare priorità ai bisogni urgenti e fornire assistenza alle popolazioni colpite. I bambini e le famiglie possono essere stati sfollati a causa del terremoto e potrebbero avere urgente bisogno di un riparo, acqua pulita, cure mediche e protezione. Nonostante i problemi logistici e di sicurezza, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia prevede di fornire aiuti utilizzando le scorte di emergenza dei magazzini di tutto il paese.

Il 12 gennaio 2010 un terremoto molto meno forte, di magnitudo 6.1, causò oltre 200mila vittime nella capitale della nazione caraibica, uno dei Paesi più poveri del mondo e alle prese con una cronica instabilità politica. L’attuale sisma è avvenuto pochi chilometri a ovest di quello devastante del 2010.