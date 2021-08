“Mi pare evidente che non c’è un problema di personale ma di coordinamento fra i soggetti coinvolti nell’antincendio boschivo e quindi nel caso della Sicilia fra le varie anime del corpo forestale regionale. Servono più mezzi e un maggior coordinamento. Inoltre i piani regionali di prevenzioni vanno attuati e aggiornati”. Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli dopo l’incontro a Palermo con i sindaci del territorio per fare il punto sugli incendi che da settimane stanno devastando diverse zone della regione. Ultimo in ordine di tempo quello di Petralia Soprana, dove i vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme