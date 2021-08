“Sono sicuro che andrà tutto bene. Tornerai alla tua vita normale, come ho fatto io“. Il centrocampista dell’Inter, Christian Eriksen, ha mandato un videomessaggio a una bambina inglese di nove anni, Evie, che deve subire un intervento al cuore. Il calciatore danese, che durante una partita degli Europei è stato colpito da un arresto cardiaco, le ha augurato di guarire presto dopo una lettera inviata dalla bambina. “Grazie per la lettera, spero che tu ti senta a tuo agio per l’intervento. L’ospedale non è un posto divertente, ma ti assicuro che i dottori sanno cosa stanno facendo e ti aiuteranno”.