Dramma alla Granfondo Torino, dove due cicloamatori sono morti a a causa di malori improvvisi durante la gara disputata domenica 19 aprile sulle strade della collina torinese. La manifestazione, che ha visto la partecipazione di migliaia di appassionati, si è trasformata in una giornata segnata dal lutto.

I due ciclisti, di 61 e 67 anni, sono stati colpiti da arresto cardiaco nella parte finale del percorso, tra Chieri e Pino Torinese, al termine di una corsa lunga 113 chilometri con quasi 2.000 metri di dislivello. Il primo è stato soccorso dal mezzo di assistenza della gara, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime. “Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e i lunghi tentativi di rianimazione effettuati dal personale medico sul posto e durante il trasporto d’urgenza, per uno dei due partecipanti non c’è stato nulla da fare“, ha fatto sapere l’organizzazione.

Il secondo ciclista, un 61enne, è stato invece preso in carico dall’elisoccorso del servizio regionale. Le manovre di rianimazione sono proseguite durante tutto il trasferimento fino all’ospedale Molinette di Torino, dove l’uomo è arrivato in arresto cardiaco ed è morto poco dopo.

Secondo quanto riferito, i malori sarebbero avvenuti in prossimità del traguardo, situato quest’anno a Pino Torinese, e sarebbero stati verosimilmente legati allo sforzo fisico. Di fronte alla tragedia, il Gs Alpi, società organizzatrice della Granfondo, ha deciso di interrompere ogni attività prevista. “In segno di profondo rispetto e dolore per questa drammatica perdita, il Gs Alpi comunica l’immediata sospensione di ogni attività celebrativa. In questo momento di immenso dolore, l’aspetto sportivo perde ogni rilevanza”, si legge nella nota diffusa sui social.