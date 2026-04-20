Tensione alle stelle nel post partita di Verona-Milan, con Gift Orban protagonista di una rissa fuori dallo stadio Bentegodi. L’attaccante dell’Hellas Verona è stato coinvolto in una lite con un tifoso nel parcheggio adiacente all’impianto, al termine della gara.

Secondo le ricostruzioni dei presenti, il giocatore nigeriano, apparso molto nervoso dopo la sconfitta per 1 a 0 contro i rossoneri, avrebbe rifiutato di fermarsi per firmare autografi e scattare foto con alcuni sostenitori. A quel punto, uno dei tifosi avrebbe colpito con una manata l’auto del calciatore. La reazione di Orban è stata immediata: sceso dal veicolo, si è diretto verso il tifoso afferrandolo per la maglietta.

La situazione è degenerata rapidamente, con il tifoso che ha risposto difendendosi. A riportare la calma è stato un membro dello staff del Verona, che ha invitato il giocatore a fermarsi e a fare un passo indietro. L’episodio, ripreso dai cellulari dei presenti, è diventato in breve tempo virale sui social. Dopo l’accaduto, Orban sarebbe tornato sui suoi passi per scusarsi, scendendo nuovamente dall’auto. Sul posto è intervenuta anche la Digos per gli accertamenti del caso.

In serata è arrivata la presa di posizione del club scaligero. “Hellas Verona FC in relazione ai fatti accaduti nel post partita Hellas Verona – Milan nel parcheggio adiacente allo stadio Bentegodi, che hanno visto coinvolti il giocatore Gift Orban e un gruppo di tifosi, prende le distanze e condanna con fermezza ogni comportamento violento. Il club si riserva, sin d’ora, ogni ulteriore valutazione in relazione ai fatti accaduti”.