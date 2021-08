“Sicuramente questa pandemia andrà ancora avanti con ondate successive simili alle onde provocate da un sasso gettato nello stagno, cioè con ondate che via via si ripresenteranno. Questo continuerà fino a un certo punto in cui non avremo la fine formale della pandemia, ma una convivenza più civile e un’accettazione di un po’ di casi che proseguiranno nel tempo”. Sono le parole pronunciate a “In Onda” (La7) da Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università Statale di Milano, che sottolinea: “Il modello dell’immunità di gregge, legato al fatto che tutte le persone possano essere coperte dalla vaccinazione, è un modello statico, perché la vaccinazione decade nel tempo, quindi il virus continuerà a essere presente con ondate successive”.

Pregliasco ribadisce l’importanza assoluta della vaccinazione e aggiunge: “Attualmente in Italia siamo in una fase crescente dei contagi. Avendo aperto dopo, siamo anche un po’ indietro rispetto agli altri Paesi europei. Purtroppo non abbiamo un manuale di gestione da poter dare ai decisori politici per poter calibrare le azioni, ma indubbiamente, come si è visto a posteriori, il sistema a zone è servito. Quindi – conclude – mi aspetto anche che il green pass aiuti, proprio perché aumenta la quota di vaccinati e riduce la probabilità di infezione. E ci consente di raggiungere un obiettivo: quello di mantenere una quasi normalità, ma sempre tenendo conto del fatto che ogni contatto interumano rappresenta un potenziale rischio”.