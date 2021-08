“Io domattina devo lavorare, sembra di essere in discoteca. Ma da dove venite, cazzo?”. Siamo a Ostuni, in provincia di Brindisi. In via Pinto, nel centro storico, c’è musica ad alto volume e decine di ragazzi che ballano e che si divertono. A un certo punto, intorno alle 4, si scorge in lontananza un uomo, armato di bastone, che si dirige verso il fulcro della festa. Poi, da un momento all’altro, il silenzio: l’uomo ha appena assestato una bastonata alla cassa, distruggendola. È successo ieri sera. Il protagonista, secondo il Quotidiano di Puglia, è l’ex assessore alla Polizia locale Matteo Tanzarella. Le immagini di quanto accaduto sono state acquisite dal commissariato locale per identificare l’uomo e per capire come sia stato possibile organizzare una festa, senza autorizzazione, nel centro storico, alle 4 di notte.