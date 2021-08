Due giorni fa il sì degli iscritti al nuovo statuto, oggi è il giorno della votazione dell’Assemblea nazionale degli iscritti del M5S per l’elezione di Giuseppe Conte a primo presidente del Movimento fondato da Beppe Grillo. Il quesito posto alla base pentastellata sulla nuova piattaforma Skyvote è questo: “Sei favorevole all’elezione del prof. Giuseppe Conte alla carica di Presidente del Movimento 5 Stelle?”. La consultazione online si chiuderà domani sera alle 22. Potranno votare tutti gli attivisti regolarmente iscritti con identità certificata da almeno sei mesi (iscritto prima del 5 febbraio 2021). In occasione della votazione dei giorni scorsi sulle modifiche allo statuto, su 113.894 aventi diritto si erano espressi 60.940 iscritti. Alle 13, secondo fonti del Movimento, avevano votato circa 20mila persone, con la media dei votanti che, rispetto alla precedente votazione per lo Statuto di due giorni fa, ha fatto registrare un +60%.

“Oggi è un grande giorno, una grande festa di partecipazione democratica – aveva detto l’ex premier dopo il sì allo statuto – Siamo quello in cui crediamo. Crediamo nella democrazia partecipata quale motore per dare ancora più forza alla nostra presenza sui territori e nelle istituzioni. Il voto di oggi non rappresenta un punto di arrivo, ma di ripartenza. Abbiamo un grande lavoro da fare, e come sempre dobbiamo farlo tutti insieme”. Conte, una volta incoronato leader dovrà presentare il suo organigramma, piuttosto complesso, tra vicepresidenti, consiglieri nazionali e numeri uno dei diversi comitati istituiti dal nuovo Statuto.