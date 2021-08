“Ho votato no allaperché non era d’accordo con l’impianto della legge, perché, secondo me, creeràche secondo me è l’ultima cosa di cui questo Paese ha bisogno. In materia di reati ambientali e corruzione”. Così, deputato M5s che ieri ha votato no alla riforma della giustizia, assieme al collega Giovanni Vianello, spiega a ilfattoquotidiano.it la sua decisione. “Espulsione da regolamento del gruppo parlamentare? Di certoo a creerei confusione – e aggiunge – se può esserci un chiarimento con Conte, al di là delle sanzioni regolamentare, ben venga. Anche perché non ho nulla contro Conte e riconosco il lavoro fatto per migliorare la riforma della giustizia”. Ma, puntualizza, “è la riforma nel suo insieme chee ne vedremo purtroppo i frutti fra qualche anno”