“Renzi? Penso che sia la peggiore barzelletta dell’estate 2021. La sua credibilità oggi è pari a zero. Il miglior modo per descriverlo politicamente è dire che il suo modo di fare politica è antitaliano e continua a esserlo sempre più”. Sono le parole di Danilo Toninelli, senatore del M5s, che ha criticato Matteo Renzi per le sue posizioni sul reddito di cittadinanza e per l’uscita, di qualche giorno fa, in cui ha detto che “le gente deve tornare a soffrire”.