Dal 3 agosto si potrà ricevere la propria dose di vaccino contro il Covid anche in alcune farmacie della Lombardia. Grazie a un accordo siglato tra la Regione e Federfarma, il siero monodose Johnson&Johnson sarà inizialmente disponibile per la somministrazione in 21 presidi delle 12 province. Questa fase sperimentale del servizio verrà migliorata in autunno, quando la presenza del vaccino sarà estesa a tutte le farmacie convenzionate con Federfarma aderenti alla campagna vaccinale del 2021 e del 2022. L’obiettivo, come segnala Federfarma Lombardia, è dare un’accelerata alla campagna vaccinale degli over 60.

Le persone potranno prenotare la vaccinazione direttamente nella farmacia aderente più vicina. La somministrazione sarà eseguita dai farmacisti che si sono formati ai corsi organizzati dall’Istituto Superiore di Sanità, la Federazione nazionale degli Ordini dei Farmacisti (Fofi) e altre istituzioni accreditate, o che hanno ricevuto forme di tutoraggio pratico da professionisti sanitari. Tutti i passaggi del percorso vaccinale, dalla firma del consenso informato al monitoraggio post vaccino, compresa la gestione delle emergenze, saranno regolati secondo gli appositi protocolli previsti dalla campagna vaccinale.

“Le farmacie confermano ancora una volta il loro ruolo di primo, fondamentale, presidio sul territorio”, commenta la Vicepresidente e Assessore al Welfare della regione Lombardia, Letizia Moratti. Parole di soddisfazione anche da parte della presidente di Federfarma Lombardia Annarosa Racca: “Con questa delibera la Regione Lombardia riconosce che le farmacie possono dare un contributo fondamentale alla campagna di immunizzazione di massa”. L’elenco delle farmacie convenzionate è consultabile tramite l’app di Federfarma Lombardia “Farmacia Aperta”, e sul sito web www.farmacia-aperta.eu.