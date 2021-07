Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, coordinatore dei sindaci Pd e presidente di Ali, ha dato mandato ai suoi legale di denunciare coloro che ieri sera hanno manifestato sotto casa sua, “urlando e suonando il campanello per circa 40 minuti, spaventando i miei figli e la mia famiglia“. Lo ha annunciato lui stesso in un video diramato tramite i suoi canali social. Ieri sera Ricci aveva parlato di no vax: “Quello che è successo ieri è inammissibile, è la dimostrazione di che idea di libertà hanno, in verità – ha insistito – sono degli squadristi. E anche dei vigliacchi, perché io a casa non c’ero”. “Ho scritto alla ministra Lamorgese – ha concluso – perché la gestione è stata inaccettabile”