“La fascia di capitano vai ai più esperti e che sono alla Juventus da più anni. Bonucci? No, Leo è andato via, non conta più, si azzerano gli anni”, ha detto Massimiliano Allegri scherzando con i giornalisti durante la conferenza stampa di presentazione alla Juventus. “Se vuole la fascia può andare a comprarla e va a giocare in piazza”.