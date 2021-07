Luigi Di Maio intervistato alla festa di Articolo Uno a Bologna: “Credo che il nuovo statuto proposto da Giuseppe Conte e la successiva elezione di Giuseppe a presidente del Movimento 5 stelle sarà una rivoluzione copernicana. Saremo protagonista strutturale della scena politica italiana e non più il raccoglitore della rabbia sociale“. Poi conclude: “Un salto che stiamo facendo in questa fase storica, non so come andrà, ma sono fiducioso perché credo che il processo legato a Giuseppe Conte nel Movimento 5 Stelle ci permetterà di allargare questa coalizione e di mirare a governare ancora questo paese insieme”.