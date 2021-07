“L’1% degli italiani che paga per un’attività alla quale è collegato lo 0,8% del Pil nazionale, i cacciatori e pescatori, sono continuamente presi di mira dall’odio, con manifesti, programmi televisivi, post e cartelli”. Durante la discussione generale sul disegno di legge contro l’omotransfobia e l’abilismo, il ddl Zan, il senatore della Lega, Francesco Bruzzone, ha tirato in ballo le offese rivolte ai cacciatori. “Sentiamo frasi come ‘Grazie per essere morti, vogliamo i vespasiani sulle loro tombe. Quando un cacciatore muore noi brindiamo a tutte le ore. Speriamo che il Covid vi porti via tutti‘. Tutti questi italiani, con le loro famiglie, subiscono in silenzio queste cose”.