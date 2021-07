“Io non costringo nessuno a fare qualcosa controvoglia. Posso invitare gli italiani ad ascoltare il loro medico”. E a vaccinarsi? “Non faccio il medico”. Il leader leghista Matteo Salvini risponde così ai cronisti che gli chiedono di fare un appello agli italiani che non si sono ancora vaccinati. Accanto a lui, c’è il pediatra Luca Bernardo, candidato sindaco per il centrodestra a Milano : “Il consiglio è vaccinarsi, ma sono un uomo della libertà di pensiero, dunque devono decidere loro che cosa fare”.

Sulla stessa lunghezza d’onda c’è il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, mentre Salvini preferisce non fare l’appello, anzi, conclude rilanciando o suoi dubbi: “Poi se io devo ascoltare alcuni medici che ci stanno raccontando che il vaccino non copre dalle varianti, allora diciamo che se anche i virologi avessero pareri umani, probabilmente questi milioni di italiani che ancora mancano si sarebbero già vaccinati”.

Salvini, sempre incalzato dai cronisti ha puntualizzato che si vaccinerà ad agosto.