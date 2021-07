“Mi sa che abbiamo vinto, ragazzi”. Esulta così Matteo Berrettini per la vittoria dell’Italia, che si è laureata campione d’Europa battendo l’Inghilterra, insieme alla fidanzata, anch’ella tennista, Ajla Tomljanović. A poche ore dalla sua sconfitta contro Djokovic, il tennista era a Wembley per fare il tifo per gli azzurri.