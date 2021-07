“Le vignette sulla finale? mi fanno sorridere, la prima pagina del National mi ha fatto sorridere per la rivalita’ della Scozia con l’Inghilterra. Domani servira’ cuore caldo per sopravvivere, ma anche la testa fredda: dovremo osare, andare, dovremo essere lucidi per avere la situazione sotto controllo. Per vincere la finale servira’ curare ogni dettaglio”, cosi’ il capitano della Nazionale, Giorgio Chiellini, in conferenza stampa alla vigilia della finale a Wembley contro l’Inghilterra. “Gare cosi’ potrebbero non capitare cosi’ nella carriera di un giocatore. Il mio compito, cosi’ come quello di Mancini, e’ di sdrammatizzare la tensione. Servira’ fare da pompieri, per placare questo turbinio di emozioni. Dobbiamo godercela con gioia e con la cosa che ho detto per la prima volta al Forte Village: spensieratezza e follia”, ha spiegato Chiellini.