Max Verstappen partirà dalla pole position del Gp di Austria sul Red Bull Ring di Spilberg. Alle sue spalle Lando Norris e Sergio Perez, mentre le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, usciti in Q2 nelle qualifiche, partiranno nelle retrovie.

Si tratta del nono appuntamento del mondiale di Formula 1 che si corre sullo stesso circuito dove la scorsa settimana nel Gp di Stiria l’olandese ha vinto davanti a Lewis Hamilton, che oggi partirà in quarta posizione davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas.

Il Gran Premio partirà alle ore 15 e verrà trasmesso in diretta su Sky Sport F1, canale 207 della piattaforma, Sky Q (visibile anche su Sky Go) via satellite e via internet, su Now, servizio in streaming di Sky. La corsa verrà trasmessa anche in chiaro sul canale Tv8, ma in differita a partire dalle 19.30.