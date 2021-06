La prima tappa del Tour de France 2021 è già entrata nella storia. E non per la maglia gialla conquistata dal francese Julian Alaphilippe, ma per la caduta che ha coinvolto gran parte dei partecipanti a circa 43 km dal traguardo. Un incidente piuttosto unico nel suo genere, causato da una spettatrice che stava esponendo alle telecamere un cartello in cui salutava i suoi nonni, finendo per intralciare la strada di Tony Martin, il ciclista della Jumbo-Visma. Cadendo, il tedesco ha trascinato con sé circa 150 ciclisti, sui 180 partecipanti al giro, che stavano giungendo alla conclusione della tappa della Grande Boucle. Tra questi anche gli italiani Vincenzo Nibali e Sonny Colbrelli, favorito per la vittoria della tappa. Ad avere la peggio però è stato Jasha Sutterlin, che cadendo ha riportato alcune ferite che gli hanno impedito di continuare la gara, diventando il primo ritirato dell’edizione 2021 del Tour.

La donna, accortasi del danno creato, si è immediatamente data alla fuga. Al momento è ricercata in tutta la Francia, anche se non è stato possibile identificarla per mezzo delle immagini televisive. È stata denunciata alle autorità francesi, perché, come spiega Pierre-Yves Thouault, il vicedirettore del Tour, si tratta di un “comportamento inaccettabile”.”Ci sono regole di sicurezza da seguire – ha detto ai giornali – Si raccomanda di non attraversare la strada, di non fare selfie e poi arriva questo atteggiamento francamente folle“. La Gendarmerie di Quimper è tutt’ora alla ricerca della donna ma, come riporta il quotidiano Le Parisien, “è difficile rintracciarla perché era sola e le immagini della TV non sono abbastanza chiare per riuscire a identificarla con certezza”.