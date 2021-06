“Guardiamo con grande rispetto al dibattito del M5s, ascolteremo con attenzione quello che dirà Giuseppe Conte“. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a Radio Immagina. Durante l’intervento alla radio del Pd, il segretario ha sottolineato alcuni impegni di partito, come l’incontro che si terrà con i cinquemila segretari di circolo per raccontare come saranno costruite le Agorà democratiche.

Letta ha quindi ribadito l‘importanza del “digitale” anche in una “moderna forma di organizzazione della politica”. “Il digitale rende possibili delle cose che prima non lo erano – ha evidenziato – Come la possibilità di riunirsi in tempo reale, incontrarsi in tanti, come il mio incontro di oggi”. Però, “il digitale non è tutto”. “L’incontro fisico, il guardarsi negli occhi, sono l’altra parte fondamentale”, ha spiegato, ricordando che questo è “il senso dell’avventura” che il Pd “deve compiere”. Il leader si è quindi soffermato sulla “crisi” della partecipazione, della democrazia: “Vi invito a riflettere su quanto accaduto in Francia”, ha evidenziato.