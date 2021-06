Dopo due giorni di guerra di posizione, Beppe Grillo muove un passo verso Giuseppe Conte. Ma non basta, perché nella sostanza i due restano lontanissimi, senza ancora alcuna soluzione per risolvere il vero tema dello scontro, cioè la gestione della leadership del nuovo Movimento. Ieri il Garante ha scritto una mail all’ex premier e poi […]

Valori bollati.“La nostra federazione è unita con o senza l’apporto di Meloni. Abbiamo valori comuni” (Attilio Fontana, Lega, presidente Regione Lombardia, Stampa, 20.6). Lui però li tiene in Svizzera. Minzolingua/1. “Ma io gli attacchi li capisco, come capisco chi lecca” (Augusto Minzolini, neodirettore del Giornale, Riformista, 24.6). E lui modestamente la nacque. Minzolingua/2. “‘L’unico padrone […]

Senza controllo – Europei e non solo Rave e feste con variante. Record di morti a Mosca Nel lodigiano un cluster di 11 contagiati e più di 700 no-mask per un party non autorizzato. A Maiorca 850 positivi, 144 i morti in Russia di Virginia Della Sala

Il reportage – Francia, le “colonie” scomode Macron si sfila da Centrafrica e Sahel: restare non conviene Siamo a un punto di svolta? A qualche settimana di intervallo, due pilastri della presenza francese nel continente africano hanno cominciato a vacillare. A fine aprile, la Francia ha sospeso la cooperazione militare e gli aiuti al budget alla Repubblica Centrafricana, paese i cui dirigenti sono stati a lungo messi al potere o allontanati in […] di Justine Brabant

L’intervista – Alessandra Ghisleri “Conte e Grillo da soli rischiano tantissimo: convivere conviene” C’è crisi di vocazioni in politica? Falso. Conte ha da guadagnare se divide i suoi destini da quelli di Grillo? Falso. E Grillo l’Elevato cosa ottiene facendo fuori Conte? Un probabile gran ruzzolone, come quello che subì Forza Italia nel 2016. Alessandra Ghisleri chiama brand i simboli dei partiti. Mi piace analizzarli secondo la loro […] di Antonello Caporale

Il social Nudi per pagare le bollette: il Covid fa esplodere Onlyfans La pandemia è un mostro a tre teste che ha consumato salute, lavoro, istruzione. In poco meno di un anno la realtà come era conosciuta si è capovolta. Ognuno ha fatto ciò che ha potuto, chi non ha trovato alternative ha cercato delle scorciatoie e magari ha scoperto di poter guadagnare davvero tanto. Lulumiss ha […] di Virginia Della Sala

Depistaggio Eni-Nigeria – Le carte dell’inchiesta “Armanna calunniò l’avvocato per colpire il pm De Pasquale” L’accusa è quella di calunnia. E la vicenda, davvero torbida, s’incastra in quella ben più ampia del processo Eni – Nigeria che s’è concluso in primo grado, dopo l’accusa di corruzione internazionale, con l’assoluzione dell’addell’Eni Claudio Descalzi e di tutti gli imputati. Incluso Vincenzo Armanna, l’ex funzionario Eni che in questo nuovo fascicolo viene accusato […] di Gianni Barbacetto e Antonio Massari

PIETRE & POPOLO – Chiese antiche, la lenta agonia L’Italia Sacra cade in rovina: Aversa, il furto dei capolavori Invidio davvero il ministro Dario Franceschini. Invidio la sua capacità di dormire la notte, e di rilasciare di giorno, ai tanti fogli compiacenti e anzi genuflessi, interviste trionfalistiche sui meravigliosi successi del suo ministero. Eppure, Franceschini ha una responsabilità immensa: quella di aver puntato tutto sulla valorizzazione economica di pochi grandi musei redditizi, condannando a […] di Tomaso Montanari

Censimento sotto l’ombrellone Tutte selfie e lamentele: che stress le ferie italiane Giuseppe Culicchia ha scritto una “storia tragicomica” di come ci comportiamo quando andiamo in vacanza. E c’è da piangere di Crocifisso Dentello

La base – Social e mail Elettori M5S, ancora critiche dure a Beppe: “Sei un guastatore” “Sei e sei stato un grande, ma è il momento di dare fiducia a un uomo capace”. Il messaggio lo pubblica Lucia Cardicchi ed è la perfetta sintesi delle centinaia che gli attivisti 5 Stelle stanno lasciando in queste ore sui social di Beppe Grillo. Alcuni li abbiamo raccontati nei giorni scorsi, altri si sono […] di L. Giar.

L’avvocato – Popolare, ma avversato Non è bastato avere successo contro tutti: mancava il Garante Non è bastato fronteggiare la pandemia in modo tale da ricevere i complimenti del New York Times. Non è bastato aver ottenuto la quota più consistente del Recovery, dopo notti passate a ragionare con gli altri leader europei. Non è bastato essere eletti a modello sul piano vaccinale da Ursula von der Leyen appena sono […] di Luca Sommi

La sai l’ultima? Europei di calcio Sei tifosi francesi vanno a Bucarest, ma la partita si gioca a Budapest La partita si giocava a Budapest ma loro sono atterrati a Bucarest. I veri eroi degli Europei di calcio sono sei tifosi francesi partiti da Parigi per sostenere la loro nazionale in trasferta in Ungheria, ma hanno sbagliato Stato. […] di Tommaso Rodano