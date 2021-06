Il capo delegazione del governo indonesiano è risultato positivo al Covid prima di partecipare alla riunione ministeriale del G20 di Catania e ha la variante Delta. Il sequenziamento del virus è stato effettuato nel laboratorio di analisi del Policlinico universitario etneo. La notizia, riportata dal quotidiano ‘La Sicilia’, è stata conferma dal direttore dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania, Franco Luca. Il paziente è stato sottoposto alla terapia con monoclonali nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Cannizzaro dove è ricoverato in via precauzionale.

I sei componenti del suo staff sono risultati invece negativi anche al secondo tampone, questa volta rapido, ma si è in attesa di quello molecolare. Nel frattempo sono stati trasferiti in isolamento in un Covid hotel dalla provincia. La positività al Covid del capo delegazione del governo indonesiano è stata scoperta grazie a un preciso protocollo di prevenzione attuato per il G20 ministeriale Istruzione e Lavoro tenutosi il 22 e 23 giugno scorsi a Catania che ha permesso di accertarlo prima che il capo delegazione entrasse in contatto con gli altri partecipanti alle riunioni.