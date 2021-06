“Entro i primi dieci giorni di luglio le discoteche potranno riaprire e credo che il criterio del green pass possa essere applicato anche alle discoteche”. Lo annuncia a “Non stop news”, su Rtl 102.5, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, il quale ribadisce anche che dal 28 giugno cade l’obbligo delle mascherine all’aperto.

Il politico spiega: “Proprio questa mattina ho avuto un colloquio su questo con il ministro Speranza. Già questa settimana indicheremo una data in cui le discoteche potranno riaprire e tornare a fare le loro attività, perché questo settore, a oggi, è rimasto l’unico senza avere una prospettiva e credo che sia dovere della politica dare una risposta anche a questo”.

Costa si pronuncia anche sullo spostamento della finale degli Europei di calcio da Londra a Roma, commentando quanto detto dal presidente del Consiglio Mario Draghi durante la conferenza stampa congiunta con la cancelliera tedesca Angela Merkel: “Qua la situazione è paradossale, perché io ricordo che il premier inglese alcune settimane fa proponeva di fare tutte le partite in Inghilterra, perché avevano il numero più basso di contagi. Se allora vale quella dichiarazione, credo che sia in linea anche quello che ha detto Draghi. Mi pare che sia assolutamente una proposta di buon senso e quindi perché no?“.