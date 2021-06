“Sì, mi adopererò affinché la finale degli Europei non si faccia in Paesi con alti contagi”. Così il premier Mario Draghi, in conferenza stampa congiunta a Berlino con la cancelliera Angela Merkel, ha risposto alle domande di una cronista sull’ipotesi di spostare la finale degli Europei, in programma a Wembley, nel Regno Unito, Paese che in questo momento vede una rapida crescita dei contagi a causa della diffusione della variante Delta