“Ieri ho avuto un lungo incontro con Salvini e posso dirvi che siamo d’accordo su tutto: avanti insieme ci siamo detti per arrivare con un centrodestra unito alle importanti prossime elezioni nazionali del 2023. Quindi va tutto bene e si va avanti secondo i piani prestabiliti”. L’ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi intervenuto telefonicamente alla presentazione del candidato sindaco di Torino per il centrodestra, Paolo Damilano. E sulla scelta dei candidati per le amministrative ha scherzato: “Sapete perché non troviamo il candidato a Milano? Perché dopo Damilano, cerchiamo un ‘Datorino’ ma non lo troviamo”