“Ci sono state molte discussioni ma bisogna continuare. Domani inoltrerò, tramite il ministro Speranza, una richiesta formale al Cts” chiedendo che dica “esplicitamente se possiamo toglierci la mascherina all’aperto oppure no. Oltre alla Spagna molti Paesi hanno tolto la mascherina all’aperto”. Così Mario Draghi in conferenza stampa parlando dell’obbligo di indossare le mascherine. “Prorogare lo stato d’emergenza? Non posso stabilire un mese e mezzo prima se ci sarà l’emergenza”.