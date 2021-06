“Nonostante la confusione, gli italiani hanno continuato a vaccinarsi. Lo ritengo un comportamento ammirevole, e per questo voglio ringraziare tutti i cittadini”. Sono le parole di Mario Draghi, durante la conferenza stampa insieme con Roberto Speranza e Francesco Paolo Figliuolo, in merito all’andamento della campagna vaccinale e al caos che in questi mesi ha riguardato i tipi di somministrazioni.