“Questo summit è una continuazione del G7 di ieri e fa parte del processo di riaffermazione e di ricostruzione delle alleanze fondamentali degli Stati Uniti che erano state indebolite dalla precedente amministrazione. Pensate che la prima visita del presidente Biden è in Europa, provate a ricordarvi dove fu la prima visita del presidente Trump”. Così il presidente del Consiglio, Mario Drahi, entrando al summit Nato, in riferimento al viaggio di Donald Trump in Arabia Saudita.