“Siamo stati chiamati in campo appena Christian è caduto: non lo vedevo, ma era abbastanza chiaro che avesse perso conoscenza. Quando siamo arrivati da lui era su un fianco: respirava e gli ho sentito il polso. Ma all’improvviso non c’era più battito e abbiamo cominciato il massaggio cardiaco”. Lo ha detto in un punto stampa Morten Boesen, medico Danese che ha assistito il calciatore della Danimarca Christian Eriksen, crollato a terra privo di sensi durante la gara degli Europei Danimarca – Finlandia

credit Uefa 2021