“I poteri di indirizzo e vigilanza dell’Autorità nazionale anticorruzione non saranno intaccati, e cito parole usate da Palazzo Chigi”. Lo dice la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, durante l’audizione in Commissione Antimafia, aggiungendo che “in proposito preziosi spunti arriveranno venerdì 18 giugno dall’ascolto della relazione annuale dell’Anac che svolge – sottolinea- un’importante attività di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione e sui contratti pubblici, specie nei settori più esposti”. Il “fronte” della lotta alla corruzione “resta di fondamentale importanza – aggiunge la Guardasigilli – perché non possiamo permettere che i fondi Recovery finiscano in mano criminalità organizzata“