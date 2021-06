Una “riflessione” sulla somministrazione del vaccino Astrazeneca ai giovani e giovanissimi. Arriva dal coordinatore del Cts e presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli. In questi giorni – dopo i casi di Genova e Lucca con una 18enne e una 42enne ricoverate in gravi condizioni dopo l’inoculazione del composto sviluppato dai ricercatori di Oxford – il dibattito sull’opportunità di fare il vaccino (che in Italia è raccomandato agli over 60 dall’Aifa) è diventato incandescente. “Vi è in queste ore un’attenzione suprema per cogliere tutti i segnali che possono allertare su eventuali effetti collaterali che portino a considerare dei cambiamenti di indicazione. Il vaccino di AstraZeneca è già preferenzialmente raccomandato per i soggetti sopra i 60 anni di età, perché il rapporto tra i benefici derivanti dalla vaccinazione ed eventuali rischi diventa incrementale con l’età e particolarmente favorevole sopra questa soglia – ha ricordato Locatelli questa mattina a Rainews24 – Quello che si è verificato nella sfortunata ragazza di Genova, cui va tutta la mia attenzione e il mio affetto per quanto accaduto pone un’ulteriore riflessione, anche alla luce del mutato contesto epidemiologico, in quanto la riduzione dei casi che abbiamo nel Paese rende anche più cogente tale riflessione”.

Il professor Locatelli fa riferimento a un report dell’Agenzia europea per il farmaco (Ema) del 23 aprile scorso – di cui ha scritto il Fattoquotidiano.it – che contiene diverse tabelle in cui si confrontano le ospedalizzazioni e le morti prevenute con le somministrazioni a fronte dei casi di trombi con carenza di piastrine in tre scenari ovvero con un alto tasso di infezione (886 casi di positività ogni 100mila), con un tasso medio (401 su 100mila) e un tasso basso (55 su 100mila) per sette classi di età: 20-29 anni, 30-39 anni, 40-49 anni. 50-59 anni, 60-69 anni, 70-79 anni e over 80. Ma con una bassa circolazione del virus la somministrazione del vaccino nella fascia 50-59 anni il rapporto rischio/beneficio non è così favorevole perché si evita un solo decesso a fronte di 1.1 casi di trombosi. Con l’abbassarsi della soglia nella fascia di popolazione più giovane – tranne per la fascia 20-29 anni – il rapporto rischio-beneficio resta a favore del vaccino ma la proporzione si assottiglia di molto. Con una bassa circolazione è anche sfavorevole il rapporto nella fascia 40-49 anni. Per cui si previene un ricovero e un decesso a fronte di 1.1 casi di trombi. La ViTT, continuano a ripetere tutti gli esperti, è estremamente rara e soprattutto trattabile, quando diagnosticata precocemente, con una terapia ad hoc con infusione di immunoglobuline ed anticoagulanti non eparinici.

E pensare che solo qualche settimana fa la questione riguardava gli under 60 e in particolare la fascia 50-59. Sul punto l’immunologa Antonella Viola aveva detto di valutare l’opportunità di somministrare il vaccino agli under 60 uomini in considerazione del fatto che che le osservazioni dei casi hanno mostrato che sono le donne tra i 18 e i 55 anni quelle colpite dai trombi. In Gran Bretagna – patria del composto con cui è stato vaccinato anche il 56enne premier Boris Johnson – prima è stata fissata la soglia di somministrazione per gli over 30 e poi successivamente innalzata a 40. I ricercatori di Oxford hanno anche sospeso la sperimentazione del vaccino da loro sviluppato sugli under 18. Con milioni di dosi ferme nei frigoriferi in Italia come del resto in altri paesi europei, Germania in primis, sono scattate le iniziative di open day per dare la possibilità a chi lo volesse di vaccinarsi con un composto considerato “efficace e sicuro“. Tanto che sia il premier italiano, Mario Draghi (73 anni), che la cancelliera tedesca Angela Merkel (66 anni) sono stati vaccinati con Astrazeneca. E le iniziative su base volontaria hanno perlopiù riscosso un buon successo.