“Abbiamo dei connotati troppo diversi, per esempio sulle alleanze in Europa“. Così spiega un elettore della Lega fuori dal banchetto per la raccolta delle firme a difesa del made in Italy, a proposito della proposta di un centrodestra federato lanciata sia da Matteo Salvini sia da Silvio Berlusconi. “Dopo l’esperienza fallimentare del Pdl non credo sia una soluzione positiva per la Lega”, gli fa eco un altro elettore.