“Al di là di quello che è la valutazione del blocco dei licenziamenti, oggi si sta discutendo della modalità con la quale superare il blocco. Si è raggiunto un punto di equilibrio, la discussione ora deve partire da lì. L’opinione della Commissione europea non valuta adeguatamente tutte le variabili del caso italiano. Ci sono alcuni elementi di cui non si tiene conto. È più un’analisi retrospettiva che sul futuro”. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, a proposito delle critiche della Commissione europea sul blocco dei licenziamenti in Italia, a margine del suo intervento alla XIV edizione del Festival Internazionale del Film Corto ‘Tulipani di seta nera’.