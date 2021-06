“Grazie ai sacrifici di tutti noi, di tutti i cittadini che hanno capito la necessità di sottoporsi a limitazioni della libertà personale, a comportamenti anche depressivi fondamentalmente per poterne uscire, per amore dei propri cari, e grazie all’accelerazione forte della campagna vaccinale, abbiamo davanti una fase nuova, di ripresa e fiducia”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante una visita al distretto della ceramica di Fiorano Modenese. Il premier ha sottolineato che quest’opportunità di oggi non dovrà far tornare a una “situazione come prima della pandemia” perché la crescita era “molto modesta”. “Il timore che abbiamo tutti oggi è che avviata la ripresa questa non sia duratura e torniamo poi al sentiero di crescita molto modesto di questi ultimi anni”, ha aggiunto. Per questo, per avere una ripresa “duratura”, serve “un’Italia unita” nel “desiderio di tornare a crescere e a credere nel futuro”.