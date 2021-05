“Su Orlando si è creata una campagna indecorosa, ma detto questo io sarei più pragmatico. Non sono d’accordo sul mettere le date, bisogna dire che per i settori in difficoltà si andrà avanti con il supporto, mentre per quelli in ripresa si potrà eliminare il blocco dei licenziamenti”. Così Pier Luigi Bersani commentando le polemiche sulla proroga di 60 giorni del blocco dei licenziamenti voluta dal ministro Orlando ma poi sparita dal decreto sostegni bis.

Sulle norme del codice degli appalti, l’ex segretario Pd aggiunge: “Dobbiamo capire se vogliamo stare sempre in serie B o se vogliamo avere un apparato produttivo serio in questo Paese. Le norme sugli appalti vanno riviste, che si faccia un tavolo”.