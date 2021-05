“Ricordare Ilaria Alpi è importante perché se dei nostri giornalisti, come lei e Miran Hrovatin, che indagano su dei casi così importanti, come il traffico di armi e il traffico illecito di rifiuti tossici e vengono assassinati, l’Italia deve per forza, come Repubblica, usare tutti i propri mezzi per fare verità e giustizia”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione di una celebrazione a Compiano, in provincia di Parma, a ricordo di Ilaria Alpi, la giornalista Rai assassinata a Mogadiscio, insieme a Miran Hrovatin, nel marzo del 1994. “Questa è una strada obbligata, non c’è un’altra strada: se venisse abbandonata non avrebbe dignità il Paese e il nostro Stato – ha proseguito Fico -. Noi dobbiamo andare avanti, sia in nome di Ilaria, di Miran e di tutti i casi simili al loro, in nome e per conto della Repubblica italiana. Per questo siamo una Repubblica”. Nel piccolo paese dell’Appennino Parmense, di cui era originario il padre di Ilaria Alpi, l’amministrazione comunale ha dedicato alla reporter la sala consiliare del municipio.