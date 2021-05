La norma che proroga il blocco dei licenziamenti, sulla quale in queste ore si stanno abbattendo le aspre critiche di Confindustria, è stata presentata quattro giorni fa, giovedì 20 maggio, in conferenza stampa da Andrea Orlando, accanto al presidente del Consiglio, Mario Draghi, in occasione del varo del decreto Sostegni bis. “Norma che abbiamo costruito in modo un po’ repentino nelle ultime ore – spiegava il ministro del Lavoro in conferenza stampa – perché registravamo l’esigenza di adeguare anche questo pacchetto ad alcune dinamiche che si stanno determinando e che prevede l’uso più conveniente a ultimare la cassa integrazione (da parte delle aziende, ndr) però – sottolinea – legandolo a un impegno a prorogare il vincolo sui licenziamenti. In sostanza per chi prende la cassa Covid per il mese di giugno ci deve essere un impegno al 28 agosto sul licenziamento, mentre le aziende che utilizzano la cassa integrazione ordinaria non dovranno pagare le addizionali, però – conclude Orlando – non potranno licenziare mentre utilizzano questa cassa gratuita“.