Festa scudetto per i tifosi dell’Inter, che domenica 23 maggio si sono radunati fuori dallo stadio di San Siro per celebrare l’ultima partita del campionato e la consegna ufficiale della coppa. Tra cori, fumogeni e bandiere, migliaia di tifosi si sono accalcati dal mattino fuori dallo stadio per attendere i calciatori. Inesistente il distanziamento, e tante le persone senza mascherina.

Dopo la festa ‘spontanea’ del 2 maggio, quando l’Inter si è aggiudicata il titolo con 4 giornate di anticipo, gli ultras della curva Nord hanno fatto quella ufficiale. La Prefettura ha autorizzato la presenza di 4.500 persone in un’area di 19mila metri quadrati fuori dallo stadio, oltre alla presenza di mille ospiti – sponsor, parenti e amici dei giocatori – sugli spalti.

Dall’esterno i tifosi hanno fatto sentire la loro presenza seguendo la partita sui loro smartphone. Non sono mancati striscioni e petardi per celebrare la vittoria dell’Inter contro l’Udinese, con il risultato di 5a 1. Dopo la premiazione sul campo, verso le 18 la squadra si è affacciata dalla torre 4 di San Siro per mostrare la coppa ai tifosi e festeggiare con loro. Il momento ha scatenato il tripudio generale tra la folla, che ha reagito con applausi, abbracci e canti.