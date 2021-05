“Grazie per le sue parole, sono state importantissime. Nessuno dimenticherà piazza San Pietro deserta. Ora dobbiamo provare il mondo del futuro. Sulla sanità c’è un punto fondamentale: nessuno deve essere lasciato solo. Non conta quanti soldi ha, dove sei nato, il colore della pelle, hai diritto ad essere curato. Non avremo vinto finché tutti non saranno in salvo“. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, all’incontro con Papa Francesco. Il ministro, alla fine del breve discorso, ha regalato a Bergoglio un disegno fatto dai suoi figli.