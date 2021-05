“Abbiamo varie occasioni per rafforzare il dialogo. Quella immediata è offerta dalle amministrative. In alcune realtà costruiamo una perfetta intesa e una proposta congiunta; in altre possiamo recuperare una collaborazione al secondo turno; altre in cui dobbiamo prendere atto che, per varie circostanze su cui non riusciamo al momento intervenire, non si può correre insieme. Ma l’importante è l’intensità della voglia di cercare soluzioni comuni. Mi interessa il risultato delle amministrative ma ancor di più come ci arriviamo”. Lo ha detto Giuseppe Conte all’Assemblea di Articolo Uno in riferimento all’alleanza tra Movimento 5 stelle, Pd e Liberi e Uguali. Conte chiarisce che sulla elezioni del prossimo ottobre “in alcune realtà ci sarà un’alleanza, in altre un intervento d’imperio non offre una soluzione nel comune interesse dobbiamo essere realisti – e conclude – non c’è nessuna sfiducia, le amministrative sono domani, poi c’è l’orizzonte più ampio che porta alle politiche“.