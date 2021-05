Dopo il Portogallo, la Formula 1 rimane nella penisola iberica e si sposta in Spagna. Sul circuito di Montmelò, a Barcellona, il 7 volte campione su Mercedes, Lewis Hamilton, che ieri ha conquistato la 100esima pole in carriera, parte favorito. Si rinnova la sfida con Max Verstappen che, sulla Red Bull, partirà dalla seconda posizione, seguito da Valtteri Bottas. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc.

Dove vederla in tv – orari

Il Gran Premio in Catalogna prenderà il via alle ore 15. La gara sarà in diretta domenica dalle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Now Tv e, in chiaro, su TV8.