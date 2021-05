Si indaga sulla misteriosa morte di una diplomatica svizzera in servizio presso l’ambasciata del suo Paese in Iran. Questa mattina, il corpo della donna è stato ritrovato senza vita nel giardino della sua abitazione, probabilmente a causa di una caduta dal balcone al 18esimo piano. La polizia, intervenuta nel complesso situato in una zona residenziale della capitale Teheran, al momento non esclude alcuna pista: secondo Mojtaba Khaledi, portavoce del Dipartimento per le emergenze, si deve infatti verificare se si tratta di “omicidio, suicidio o incidente“.

La donna, 52 anni, è stata ritrovata senza vita con fratture alla testa e a un braccio. Adesso il corpo è a disposizione del medico legale che stabilirà la causa del decesso: “Stamattina – ha detto Khaledi – la cameriera della diplomatica è andata a casa sua, nel quartiere di Kamranieh. Non avendola trovata, ha chiamato la polizia. Successivamente un addetto alla manutenzione in un giardino vicino all’edificio ha trovato il corpo che è stato riconosciuto dal portiere del palazzo”.

Il ministro degli Esteri svizzero, Ignazio Cassis, si è detto “scioccato dalla tragica morte” della diplomatica svizzera e ha espresso le sue “più profonde condoglianze alla famiglia”. Il ministero degli Esteri di Berna è in contatto con la famiglia della diplomatica e con le autorità locali, ha aggiunto il portavoce. Le autorità svizzere non hanno fornito alcun dettaglio sulle circostanze della morte né il nome della diplomatica per ragioni di privacy.

La Svizzera, oltre a intrattenere rapporti diplomatici con il governo di Teheran, è il Paese che fa da intermediario tra Iran e Stati Uniti anche su dossier di fondamentale importanza. Un compito che ricopre dal 1980, nel bel mezzo della crisi degli ostaggi, quando i rivoluzionari khomeinisti presero sequestrarono 52 membri dell’ambasciata statunitense a Teheran.

Nella foto l’ambasciata svizzera a Teheran