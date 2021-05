La Formula 1 arriva in Portogallo per il terzo appuntamento del mondiale sul circuito di Portimao. Tutti attendono un’altra battaglia tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, divisi da appena un punto in classifica. Intanto, però, in pole position c’è la Mercedes di Valterri Bottas: la sorpresa dopo un inizio di stagione difficile. Le Ferrari possono sperare al massimo in un podio, con per la prima volta Sainz davanti a Leclerc sulla griglia di partenza.

Dove vederla in tv – orari

A Portimao la nuova sfida tra Hamilton e Verstappen prenderà il via alle ore 16, anche per evitare la concomitanza con la MotoGp. La gara sarà trasmessa in diretta solo da Sky, mentre per vederla in chiaro bisognerà aspettare la differita su Tv8 delle ore 18. Ecco il riepilogo:

ore 16.00 Gara – Diretta Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport Uno (201 Sky), SkyGo e NowTv

ore 18.00 Gara – Differita TV8 (8 digitale terrestre o 121 Sky)