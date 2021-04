Una nuova scossa di terremoto rischia di scuotere fino alle fondamenta la magistratura italiana. A due anni dall’esplosione del caso di Luca Palamara, il mondo delle toghe viene di nuovo travolto da una vicenda che, se possibile, è ancora meno limpida della precedente. E per questo rischia di trasformarsi in uno scandalo dai contorni ancora molto poco chiari. Al centro di tutto ci sono i verbali di interrogatorio che tra la fine del 2019 e i primi mesi del 2020 da Piero Amara, ex avvocato esterno dell’Eni, al centro di una complicata rete composta da depistaggi, ricatti e tangenti. Sulla base dei verbali dell’ex mister Wolf oggi sono state aperte almeno due inchieste. Una è quella della procura di Roma che cerca di fare luce su chi, da mesi, invia i dossier anonimi con le parole di Amara alle redazioni dei giornali: tra l’ottobre del 2020 e i primi mesi del 2021 sono stati recapitati al Fatto Quotidiano, al Domani, a Repubblica. Un’altra è quella aperta dall’ufficio inquirente di Perugia ed è parecchio più delicata. Perché la procura guidata da Raffaele Cantone ha aperto un fascicolo in cui ipotizza il reato di associazione segreta. Un’indagine ancora alle battute iniziali, ancora senza indagati e sulla quale comunque viene mantenuto l’assoluto riserbo. A darne notizia è l’agenzia Ansa che però spiega di non avere alcun tipo di conferma ufficiale.

I racconti di Amara sulla loggia – È un fatto però, che davanti ai pm di Milano Laura Pedio e Paolo Storari, Amara rende dichiarazioni clamorose. Alcune sono evidentemente delle calunnie, altre sono ancora oggi prive di riscontro, altre ancora sono verosimili. L’avvocato siciliano ha già patteggiato una pena a 2 anni e 8 mesi per corruzione in atti giudiziari ed è l’uomo che, sempre per la procura del capoluogo lombardo, ha orchestrato quella torbida vicenda del depistaggio sulle indagini Eni. Mentre la procura di Milano indava sulla maxi tangente che sarebbe stata pagata dall’azienda del cane a sei zampe in Nigeria – gli imputati sono stati poi assolti in primo grado – secondo gli inquirenti Amara ha fabbricato una indagine parallela e posticcia su un presunto complotto creato contro il numero uno di Eni, Claudio Descalzi. Ecco perché le sue dichiarazioni vanno prese con le molle: il testimone è allo stato considerato credibile solo su una piccola parte della sua dichiarazioni. Ciò che al momento manca totalmente di riscontro è – per esempio – il suo racconto sull’esistenza di una superloggia segreta – la loggia Ungheria – della quale farebbero parte magistrati, politici e alti esponenti delle istituzioni. Tra gli obiettivi della Ungheria anche quella di condizionare le nomine in magistratura. Un racconto, quello di Amara, tutto da riscontrare. E che in certi passaggi è già stato smentito. Un esempio? Per Amara della superloggia farebbe parte pure Sebastiano Ardita, stimato consigliere del Csm. Ma Ardita è già stato a Perugia per smentire per tabulas – cioè con elementi concreti alla mano – le calunnie dell’avvocato. Che lo indica come pm a Catania del 2006, quando lui invece era già al Dap a Roma. In più Amara lo indica come “culo e camicia” con Gianni Tinebra, ex capo del Dap ora deceduto. Tra chi segui le storie di giudiziaria è nota la spaccatura avvenuta tra Tinebra e Ardita, già nel 2005.

I verbali di Amara portati da Storari a Davigo. Colle informato – Insomma le dichiarazioni di Amara sono tutte da verificare. Ed è quello che – sempre secondo l’Ansa – avrebbe voluto fare Paolo Storari, uno dei due pm che ha interrogato a Milano l’avvocato siciliano. Per circa sei mesi, tra fine 2019 e maggio 2020, il magistrato ha chiesto ai vertici dell’ufficio della Procura, anche per iscritto, di effettuare delle iscrizioni nel registro degli indagati per andare a verificare le dichiarazioni di Amara. Non avendo risposte sulle iscrizioni, il pm milanese, come forma di autotutela, nella primavera del 2020 ha deciso di consegnare i verbali all’allora consigliere del Csm Piercamillo Davigo. Un atto che può apparire irrituale ma che dal punto di vista di Storari è assolutamente comprensibile: si è semplicemente rivolto al consigliere di Palazzo dei Marescialli che conosceva. “Non c’è stato nulla di irrituale. Cosa deve fare un pm se non gli fanno fare ciò che deve, cioè iscrivere la notizia di reato e fare indagini per sapere se è fondata?” dice Davigo spiegando che non c’è stata nessuna violazione del segreto con la consegna a lui dei verbali, perchè “il segreto non è opponibile ai consiglieri del Csm”. L’ex magistrato di Mani Pulite spiega di aver “informato chi di dovere” dei verbali di Storari. Come ha svelato il Fatto Quotidiano, “chi di dovere” è il Colle: Davigo ha subito informato del contenuto di quei verbali il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Le fibrillazioni di Milano e le indagini per fuga di notizia – A Milano, intanto, le frizioni nate sui verbali di Amara portano Storari a non occuparsi più delle indagini sul cosiddetto “falso complotto” Eni, quello che vede indagato Amara e pure l’ex manager Vincenzo Armanna, il grande accusatore del processo sulla maxi tangente in Nigeria. In ogni caso Storari è pronto a riferire al Csm, se l’organo di autogoverno della magistratura lo riterrà necessario. Secondo il capo dell’ufficio inquirente del capoluogo lombardo, in ogni caso, non ci sarebbe alcuna fibrillazione. “Ma quale spaccatura?”, ha detto Greco. Il via libera agli accertamenti richiesti da Storari, in effetti , in seguito è arrivato. E infatti lo stesso procuratore di Milano ha diffuso una nota – firmata anche dal capo della procura di Perugia – per spiegare che dopo alcuni accertamenti, i due uffici “hanno congiuntamente trasmesso gli atti alla procura di Roma con riferimento al luogo di consumazione del reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio“. Greco e Cantone nella loro nota sottolineano che le loro indagini “hanno permesso, con sicurezza anche documentale, di ricostruire compiutamente i fatti riguardanti le modalità con le quali alcuni verbali apocrifi (in formato word), relativi ad attività segretata, sono entrati nella disponibilità di due testate giornalistiche, rispettivamente nell’ottobre 2020 e nel febbraio 2021″.

La postina di verbali – Alcuni mesi dopo che Storari si confida con Davigo, e che quest’ultimo sale al Quirinale per informare Mattarella, i verbali di Armanna cominciano a girare. Ma sotto forma di dossier anonimi spediti alle redazioni dei giornali tra l’ottobre del 2020 e il febbraio scorso. A spedirli, secondo la procura di Roma, è Marcella Contrafatto, impiegata del Csm nella segreteria dell’allora consigliere Davigo, ora indagata per calunnia, che nei giorni scorsi è stata perquisita a casa e in ufficio. Nel suo computer i pm hanno trovato copie degli atti spediti. Palazzo dei Marescialli ha sospeso l’impiegata, che dopo il pensionamento di Davigo lavorava nella segreteria del consigliere laico Fulvio Gigliotti. Ma perché la donna recapitava ai giornali i verbali di Amara? Per chi faceva da postina? Interrogata dai pm, Contraffatto si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Con quale obiettivo, dunque, le parole di Amara sono state recapitate ai giornali? A parte il racconto della superloggia segreta, nei suoi interrogatori Amara ne ha per tutti. Fa i nomi di alcuni magistrati che si sarebbero rivolti a lui per ottenere promozioni e tira in ballo anche l’ex premier Giuseppe Conte al quale, a suo dire, avrebbe fatto ottenere tra il 2012 e il 2013 consulenze dal gruppo Acqua Marcia Spa per circa 400 mila euro. Il verbale con le accuse all’ex presidente del consiglio è stato spedito anche al quotidiano Domani, che l’ha pubblicato nei giorni scorsi.

L’allarme di Di Matteo – Una parte del dossier Amara finisce anche al Csm: a Nino Di Matteo arriva il verbale in cui l’avvocato siciliano accusa Ardita. I due consiglieri di Palazzo dei Marescialli si recano a Perugia: uno per raccontare quello che ha ricevuto, l’altro per smentire punto su punto le parole di Amara. Poi, due giorni fa, prima del plenum Di Matteo prende la parola per dire che ha ricevuto un “plico anonimo, tramite spedizione postale, contenente la copia informatica e priva di sottoscrizione dell’interrogatorio di un indagato risalente al dicembre 2019 dinanzi a un’autorità giudiziaria”. In quel verbale, ha detto l’ex pm di Palermo senza fare nomi, “l’indagato menzionava in forma evidentemente diffamatoria, se non calunniosa, circostanze relative a un consigliere di questo organo“. Senza giri di parole Di Matteo ha spiegato agli altri componenti del Csm di temere che “tali dichiarazioni e il dossieraggio anonimo” potessero “collegarsi a un tentativo di condizionamento” dell’attività di Palazzo dei Marescialli. Era solo il primo atto di una storia dai contorni ancora tutti da definire.