Lungo applauso in Aula al termine dell’intervento del ministro della Salute, Roberto Speranza, presente al Senato per la replica alle tre mozioni di sfiducia nei suoi confronti. I senatori di centrosinistra si sono alzati in piedi e diversi applausi sono scattati anche tra i banchi del centrodestra. Nel suo discorso, il ministro ha richiamato il Parlamento e i partiti all’unità in un momento così difficile per il Paese, facendo tesoro anche delle parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.