Il 26 luglio 2020 Karen Garner è stata arrestata dopo essere uscita da un Walmart del Colorado senza pagare 13 dollari di merce. La donna, affetta da demenza senile, è stata fermata dalla polizia di Loveland mentre raccoglieva fiori sulla strada di casa. Durante l’arresto, gli agenti si sono accaniti sulla 73enne, a cui hanno rotto un gomito e lussato una spalla. Il filmato della bodycam ha suscitato un’ondata di indignazione e il procuratore distrettuale di Larimer ha deciso di avviare un’indagine. Poco tempo dopo, altre immagini, registrate dalle telecamere di sicurezza della caserma, hanno scatenato l’ira dei cittadini: mentre Garner era in cella e gridava per i dolori alle braccia, i poliziotti riguardavano il video dell’arresto ridendo e scherzando. “Pronto per il pop? Ascolta il pop”, ha detto, in modo compiaciuto, uno degli agenti riferendosi al rumore della spalla rotta della signora Garner.