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Il referendum di questi giorni sul controllo della popolazione in Svizzera è stato respinto, ma poco sarebbe cambiato anche se fosse stato approvato. Un classico esempio di domanda che non ha una risposta valida, specialmente se deve essere risolta con un voto sì/no.

All’origine di questo referendum c’è un dibattito iniziato negli anni ’50, quando si scoprì che la popolazione umana stava crescendo in modo esponenziale e si pensava che questo avrebbe portato a guerre e carestie. In Occidente, il dibattito si è esaurito quando si è scoperto che la fertilità umana stava precipitando. Era la “transizione demografica” che ha rallentato e poi invertito la tendenza alla crescita nella maggioranza dei paesi occidentali. Il timore di una crescita esponenziale incontrollabile della popolazione umana è oggi parte della storia delle paure esagerate, insieme ai cavalli dei cosacchi che si abbeveravano alle fontane di Piazza San Pietro.

Tuttavia, il referendum in Svizzera dimostra che la questione della sovrappopolazione è ancora viva e che c’è chi pensa che qualche forma di controllo della popolazione sia necessaria. Il problema è che la storia dimostra che la popolazione umana resiste ai vari tentativi dei governi di influenzarla. Un buon esempio ci viene dalla Cina, dove il tentativo del governo di frenare la crescita demografica generò la “politica del figlio unico”, varata all’inizio degli anni ’80.

In pratica, la politica del figlio unico si è rivelata superflua; è stata ufficialmente abolita nel 2016, ma aveva cessato di essere applicata molto prima. La popolazione cinese ha attraversato la sua transizione demografica in parallelo con quella di altri paesi asiatici che non avevano preso le stesse misure di controllo. Un caso fra i tanti che dimostra che gli interventi governativi volti a regolare la natalità di solito falliscono (vi ricordate il tempo degli “otto milioni di baionette” di memoria mussoliniana?). Questa storia è descritta in dettaglio nel mio libro recente La fine della crescita della popolazione.

In Svizzera, il referendum era altrettanto superfluo e fuori tempo della politica cinese del figlio unico. Entrambi erano tentativi di forzare la popolazione a fare una cosa che già stava facendo: rallentare o invertire la crescita.

Il tasso di fertilità totale (TFR) della Svizzera, ovvero il numero di figli per donna, è sceso al di sotto del tasso di sostituzione di 2,1 nel 1970, e ora si attesta intorno a 1,3 — uno dei più bassi al mondo. Vuol dire che le nascite non sono sufficienti per garantire il rimpiazzo della naturale mortalità della popolazione. Se la tendenza si mantiene, come ha fatto negli ultimi 50 anni, la popolazione svizzera è destinata a diminuire. Alcuni studi prevedono che supererà la soglia dei 10 milioni, altri ritengono che rimarrà al di sotto. Altri ancora prevedono un rapido declino (“effetto Seneca”) dopo il picco. In pratica, il governo svizzero potrebbe presto doversi preoccupare di un problema opposto a quello che il referendum pretendeva di risolvere: lo spopolamento.

A quel punto, nemmeno favorire l’immigrazione sarà una soluzione ovvia. L’81% degli immigrati che vivono in Svizzera provengono dall’Europa, per lo più dall’Ue, paesi che non avranno un surplus di popolazione da esportare. Solo circa il 5% degli immigrati proviene dalle regioni ancora in crescita dell’Africa subsahariana, ma la transizione demografica sta avvenendo anche lì.

La Svizzera, come tutti i paesi industrializzati, farà meglio ad adattarsi a un inevitabile declino demografico piuttosto che cercare di forzare le nascite a seguire qualche piano governativo.

La popolazione mondiale sta vedendo l’inversione di una tendenza di crescita che durava da millenni. Per molti versi, questa inversione è benvenuta, poiché alleggerirà la pressione su un ecosistema già messo a dura prova. Ma è una strada con una destinazione sconosciuta: dovremo esplorare questa nuova situazione via via che si sviluppa.